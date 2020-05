Julia Wieniawa pokazała swoje domowe biuro. Uwagę zwracają jej oryginalne spodnie

Julia Wieniawa opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie domowego biura. Chociaż we wnętrzu panuje prostota, umiejętnie dobranie dodatków sprawiło, że prezentuje się bardzo elegancko.

Julia Wieniawa pokazała domowe biuro

Pierwszym, co rzuca się w oczy w pomieszczeniu, jest drewniany parkiet w jodełkę. Nie jest on jednak jedynym elementem z drewna, gdyż doskonale współgra z niskim stołkiem z blatem przypominającym rozcięty pień drzewa. O jedną z jasnych ścian oparte jest duże lustro w czarnej ramie, które optycznie powiększa przestrzeń. W rogu stoi kwiat w wysokiej doniczce, a na środku Julia Wieniawa postawiła zielony fotel na złotych nóżkach. To właśnie na nim pozuje aktorka.