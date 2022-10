Julia Wieniawa zadała szyku na premierze. Luźna koszula w spodniach to hit

Wieniawa założyła luźną, oversize’ową niebieską koszulę w paski. Zapięła tylko kilka środkowych guzików, odsłaniając brzuch. Z przodu koszulę wpuściła też w dżinsowe spodnie o postrzępionych nogawkach i najmodniejszym, szerokim kroju, nawiązującym do wczesnych lat 2000. Niedbale wpuszczona w spodnie koszula sprawiła, że aktorka miała wyjątkowo nonszalancki, a jednocześnie kobiecy look. Do tego Wieniawa wybrała czarne buty ze szpiczastym czubkiem oraz torebkę ze złotym łańcuszkiem.