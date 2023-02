Justyna Sieńczyłło pokazała się publicznie. Pierwszy raz od pogrzebu Kamińskiego

"Dziesięcioletni Oskar jest umierający, pozostało mu dwanaście dni na to, by cieszyć się życiem. Czy to wystarczy? Przewodnikiem, który towarzyszy chłopcu w tej niełatwej wędrówce, jest ciocia Róża, nazywana tak tylko przez niego. Wolontariuszka jako jedyna nie unika spojrzeń małego pacjenta i odpowiada szczerze na każde jego pytanie. To ona namawia go do niemożliwego, aby codziennie patrzył na świat, jakby oglądał go po raz pierwszy. Dzięki pani Róży Oskar pozna pierwszą miłość, przeżyje "małżeństwo", "rozstanie" oraz zacznie pisać listy do… Pana Boga. Czy chłopiec odnajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania? Czy dowie się czym są: życie, śmierć, wiara i Bóg?" - czytamy w opisie spektaklu na stronie teatru.