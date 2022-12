Katarzyna Cichopek wspiera Justynę Sieńczyłło. Tak wyglądała historia jej miłości z Kamińskim

Poznali się, kiedy miała zaledwie 13 lat. Dekadę później rozpoznał ją po jednym szczególe

Był rok 1983. Trwały castingi do filmu "Szaleństwa panny Ewy". Wśród kandydatek do głównej roli znalazła się wówczas 13-letnia Justyna Sieńczyłło. Niestety nie udało jej się zdobyć roli, jednak sam Kamiński, który był wśród obsady powstającego filmu, zapamiętał dziewczynę, dzięki niezwykłym oczom. Dziesięć lat później Kamiński i Sieńczyłło spotkali się ponownie w trakcie prób do spektaklu "Na szkle malowane". Aktor rozpoznał w już dorosłej Justynie 13-latkę z castingu właśnie poprzez magnetyczne spojrzenie.