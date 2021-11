Justyna Steczkowska znów olśniła. Sukienka od projektantki zrobiła robotę

Trzeci live "The Voice of Poland" za nami. Justyna Steczkowska przyciągała spojrzenia

To już dwunasta edycja muzycznego show. Dla obecnych uczestników, a także ich trenerów, odcinki na żywo są niezwykłym przeżyciem i już, w pewnym sensie, rodzajem nagrody - do live'ów w końcu dostają się najlepsi! Miłośnicy programu wiedzą, że oprócz talentów muzycznych, w show bardzo ważne są stylizacje. Justyna Steczkowska bez wątpienia potrafi każdy odcinek ubarwić o ciekawe kreacje. Nie inaczej było tym razem! Mieniąca się sukienka z Atelier Alette by Ewelina Dec zrobiła ogromne wrażenie. Drobne cekiny mieniły się w lampach błyskowych fotoreporterów, tworząc spektakularny efekt. Trzeba również zwrócić uwagę na krój sukienki. Wąska mini z rozszerzającymi się rękawami o długości maxi pasują do gwiazdy, która gustuje w iście bollywoodzkich stylizacjach.