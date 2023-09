Już 40 proc. kobiet go doświadcza. Czym jest kobiecy wytrysk?

Weronika poznała, czym jest kobiecy wytrysk, mając 22 lata. - Spędziliśmy świetny dzień pełen czułości, a potem nastąpił seks, w którym oprócz stymulacji łechtaczki i penetracji, chłopak długo i intensywnie stymulował dłonią moją strefę G - opowiada. - Pomyślałam: Co przyjdzie, to przyjdzie, ja chcę w to iść. I 'puściłam się' - mówi o swoich doświadczeniach.