Już co piąty młody mężczyzna nie uprawia seksu. "To wymaga więzi"

Przywołane w "Dzień Dobry TVN" statystyki mówią same za siebie. Co piąty młody Polak nie współżyje. Aż 20 proc. młodych mężczyzn w naszym kraju woli znajomości online od tworzenia relacji w świecie rzeczywistym. Socjolożka Katarzyna Krzywicka-Zdunek zauważyła, że powodów, dlaczego się tak dzieje, może być dużo.

Z materiału "DDTVN" dowiadujemy się, że tworzenie relacji wśród młodszych pokoleń przeszło do wirtualnego świata. W "realu" młodzi ludzie mają odczuwać zagubienie oraz niepewność. Zwrócono też uwagę na rodziców pokolenia Z - ludzi, którzy skupiali się na bardziej racjonalnej części życia, sukcesach zawodowych, aniżeli tworzeniu właściwych, bliskich i głębokich relacji z dziećmi, uczeniu ich rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami.

Jeżeli w dzieciństwie nie zostaniemy nauczeni budowania bliskich więzi, już jako młodzi dorośli możemy mierzyć się z pewnymi problemami. Co ciekawe, badania wykazały niejakie odwrócenie ról, gdy mowa o wartościach i potrzebach wśród kobiet i mężczyzn z pokolenia Z. Panowie mają tęsknić za relacjami, czułością i miłością, podczas gdy panie skupiają się na niezależności oraz samodzielności.

Głos w studiu zabrał przedstawiciel młodego pokolenia, który zwrócił uwagę na podejście mężczyzn w swoim wieku do tworzenia pogłębionych relacji.

Jak dowiadujemy się z dalszej części wywiadu, takie odwrócenie ról może skutkować problemami we wzajemnej komunikacji, a także w ogóle w budowaniu mocnych więzi. Młodzi mężczyźni, czując, że nie spełnią oczekiwań potencjalnej partnerki, zamykają się i przerzucają na relacje online, gdzie nie muszą konfrontować się z emocjami.

