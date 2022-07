Nie pierwszy raz Fabijański zabiega o uwagę, mówiąc o rozstaniu. Tak niedawno wspominał koniec związku z Olgą Bołądź

Związek Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego przeszedł do historii. Do rozstania doszło w obliczu skandalu. Chwilę później aktor zdecydował się otwarcie opowiedzieć, co doprowadziło do rozpadu relacji. Nie jest to pierwszy raz, gdy Fabijański, mówiąc o swoich byłych partnerkach, wzbudza kontrowersje.