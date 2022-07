To dlatego się rozstali? Ten komentarz Fabijańskiego pod wpisem Maffashion wiele mówi

"Wydaje mi się, że przez pewien czas panowała atmosfera trochę pretensji do mnie. Z Bastkiem przez większość czasu do tej pory trzeba było spać w towarzystwie piłki do pilatesu. Czyli bierzesz Bastka na ręce, siadasz na piłce i lulasz. Ja niestety nie potrafiłem tego robić. To było dla mnie tak trudne, że pewnie Bastek wyczuwał moje napięcie i momentalnie wpadał w histerię, więc budził cały dom. Ja miałem do siebie bardzo dużo pretensji o to, że mi to totalnie nie idzie. Jestem bardzo wdzięczny Julce, że wtedy, kiedy mi to nie szło, ona potrafiła to robić i nie przespała bardzo dużo nocy z tego tytułu. (…) Oczywiście kiedy człowiek jest niewyspany, trochę sfrustrowany, zniecierpliwiony itd., napięcia się pojawiają - wspomniał Fabijański.