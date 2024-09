Już nie czerń. Kurtka rolniczki to petarda na jesień

Jesień to idealny czas na wyciągnięcie z szafy skórzanej kurtki. Od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Doskonale wpisuje się w jesienne stylizacje, dodając charakteru i elegancji. Więc jeśli w modzie cenisz klasykę, skuś się na skórzaną kurtkę. Kamila Boś pokazała modną alternatywę dla czarnej ramoneski.

Mowa o skórzanej kurtce, która świetnie komponuje się zarówno z casualowymi, jak i bardziej eleganckimi outfitami. W przypadku Kamili Boś jest to nie tylko modny wybór, ale także praktyczny element garderoby. Rolniczka zestawiła kurtkę z białym T-shirtem. Zamiast czerni postawiła na ceglasty kolor (wybrała lekko spłowiały odcień). Pięknie komponował się z jej delikatną urodą.

Ramoneska to kurtka, która pasuje niemal do wszystkiego. Można ją nosić do jeansów, spódnic, sukienek, a nawet eleganckich spodni. Świetnie sprawdza się zarówno w codziennych, jak i wieczorowych wersjach (np. w połączeniu z małą czarną i szpilkami).