Rolniczka wskoczyła w mini. Sukienka to strzał w dziesiątkę

Dopasowana sukienka w czarnym kolorze to absolutny must have w damskiej garderobie. Pasuje na wszelkiego rodzaju eleganckie wyjścia. Jest świetną bazą, przy której można zaszaleć z dodatkami. Cekinowa marynarka o kroju cropped? Błyszczące szpilki? A może elegancki kuferek wysadzany perełkami? Trzy razy tak.