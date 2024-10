Już nie mokasyny, a "Penny shoes". Ona już je nosi

"Penny shoes" zwane również "Penny loafers", to model, który kolejny rok z rzędu króluje wśród jesiennych trendów. Są one głównie inspiracją francuskich i włoskich domów mody. Jednak swoje początki miały już w latach 30. XX wieku. Ich nazwa nie jest przypadkowa, bo nawiązuje do naszytego paska z kieszonką na monetę, który faktycznie spełniał tę funkcję. Pieniądz znajdujący się na butach był rzeczywiście wykorzystywany w życiu codziennym. Stał się symbolem do tego stopnia, że firmy, które sprzedawały takie buty, wkładały tam jakiś drobiazg.