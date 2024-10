Jesienne "kapcie" wracają. Wieniawa już je nosi

Julia Wieniawa jest częstą inspiracją modową wśród młodego pokolenia. Aktorka i wokalistka poza ciekawymi, scenicznymi kreacjami, często chwali się na Instagramie różnymi stylówkami. Tym razem podczas spaceru po stolicy, założyła casualowy look. Jednak naszą uwagę zwrócił element, który jest teraz bardzo popularny. Chodzi o śniegowce przypominające kapcie. Ten model butów ma swoje zwolenniczki, ale duża część określa je jako "ugly shoes", czyli brzydkie.

Artystka w tej stylizacji postawiła na jasne, beżowe odcienie, które zdominowały ten outfit. Jej czapka, płaszcz, szalik i buty wybrała właśnie w tym kolorze. Julia wie co teraz modne, bo poza tym założyła torebkę w najmodniejszym odcieniu burgundowym. Postawiła także na uwielbiane "baggy jeans", które są hitem już od jakiegoś czasu. Taka stylizacja idealnie pasuje na jesienny spacer, bo nie tylko jest wygodna, ale także wpasowuje się w aktualne trendy.

To kontrowersyjny rodzaj obuwia, który dla wielu jest obiektem śmiechu. Mimo to już kolejny sezon znajdują się w jesiennych trendach oraz są miłośnikiem wśród celebrytek i fashionistek. Trochę przypominają pantofle, ale też spełniają podobną funkcję, ponieważ są bardzo wygodne i ciepłe, czego nie można im odmówić. Zazwyczaj znajdziemy je w klasycznych kolorach takich jak czerń, biel, czy różne odcienie beżu, dlatego będą pasować do niemal każdej stylizacji. Będą także świetną alternatywą dla botków, czy sneakersów.