Genialny trik na miejsce siedzące w pociągu. Mało kto o nim wie

Pociąg to jeden z najpopularniejszych środków lokomocji. W sezonie wakacyjnym PKP rozszerza ofertę o kilka linii, które przejeżdżają przez całą Polskę. Miejsca należy rezerwować w odpowiednim wyprzedzeniem, bowiem sprzedają się w bardzo szybkim tempie.

Polskie Koleje Państwowe umożliwiają zakup biletu przez internet. Kupując go z odpowiednim wyprzedzeniem, możemy zaoszczędzić nawet 30 procent. Korzysta z tego wiele osób, przez co zakup biletu z gwarancją miejsca siedzącego tuż przed wyjazdem graniczy z cudem. Okazuje się, że istnieje prosty sposób, żeby temu zaradzić.

Tiktoker publikujący jako @podroze.poza.biurem pokazał, jak zapewnić sobie miejsce w pociągu, który jest całkowicie zapełniony. Mężczyzna chciał kupić bilet na pociąg z Warszawy do Lublina na dwa dni przed odjazdem. Okazało się, że wszystkie bilety są już wyprzedane. Polecił, aby wejść w podgląd miejsc w pociągu, a następnie wybrać wagon przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością.

Okazało się, że są w nim trzy wolne miejsca, jednak nie można ich kupić, będąc osobą pełnosprawną. Jest jeden haczyk. Według regulaminu PKP, osoby z niepełnosprawnościami muszą zgłosić chęć podróży na 24 godziny przed planowanym odjazdem. Dzięki temu obsługa pociągu może pomóc im dostać się do pociągu w bezpieczny i komfortowy sposób.

Jeśli takie miejsca nie zostaną wykupione, mogą skorzystać z nich pozostali pasażerowie. Tiktoker pokazał, jak to zrobić. Wejdź na stronę PKP. Kliknij sekcję " strefa pasażera". Wybierz pociąg, którym chcesz jechać. Sprawdź, jaka jest stacja początkowa. Na równą dobę przed odjazdem pociągu ze stacji początkowej, wyszukaj interesujące cię połączenie.

