Już nie topy na ramiączkach. Teraz modne Polki noszą kobiece bluzki w stylu Macudzińskiej

Bluzka Małgorzaty Sochy robi wrażenie. Fani komentują: "Bomba"

Hiszpanka niejedno ma imię, co pokazuje Małgorzata Socha. Aktorka, w przeciwieństwie do Izabeli Macudzińskiej, postawiła na bardzo subtelną bluzkę, która jest balansem pomiędzy kobiecą zalotnością a dziewczęcym urokiem. To zasługa pastelowego koloru, ale też marszczeń, które znalazły się nie tylko przy dekolcie, ale na całej długości.