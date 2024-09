Już nosi "driving mocs". To prawdziwy hit na jesień

Najwyższy czas, by rozpocząć kompletowanie garderoby na jesień 2024. Co będzie modne w tym sezonie? Okazuje się, że opcji jest więcej, niż się wydaje. Wybraliśmy aż 10 trendów, które zdążyły już zawładnąć sercami polskich, ale również zagranicznych gwiazd.

To dobry moment, by sięgnąć po rzeczy, które w ostatnich latach zbierały jedynie kurz w naszych szafach. Okazuje się bowiem, że tej jesieni powróci do nas kilka nieco zapomnianych trendów. To nie oznacza jednak, że nie możemy oczekiwać stylowych nowości. W poszukiwaniu najgorętszych trendów nadchodzącego sezonu przyglądamy się stylizacjom polskich, ale też zagranicznych gwiazd.

Burgund odmieniamy przez wszystkie przypadki

Gucci, Versace oraz YSL udowodnili, że burgund to jeden z tych kolorów, który nigdy nam się nie znudzi. Choć króluje w naszych szafach już od wiosny, nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miałoby to się zmienić. I słusznie, bo barwa ta jest nie tylko elegancka, ale przede wszystkim pasuje na niemal każdą okazję.

Tej jesieni warto wziąć przykład z Karoliny Pisarek, która jakiś czas temu zaprezentowała się fanom na Instagramie w skórzanym trenczu właśnie w tym ponadczasowym kolorze. Oversize'owy krój to w dodatku prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeśli zależy nam na modelu, pod którym w chłodniejsze dni ukryjemy nieco cieplejszy sweter.

Karolina Pisarek w burgundowym płaszczu © Instagram | @karolina_pisarek

Fanką burgundu jest także Rosie Huntington-Whiteley. Na Instagramie modelki często pojawiają się bowiem zdjęcia stylizacji właśnie w tym kolorze. Nam w oko wpadła jednak przede wszystkim jej kurtka w stylu motocyklowym.

"Dziewczyny lubią brąz"

Burgund to niejedyny kolor, który tej jesieni zdominuje nasze szafy. Równie stylową propozycją jest bowiem także brąz. Zresztą trend na niego każdego roku wraca do nas niczym bumerang. Świetnie współgra z otaczającym nas wówczas krajobrazem, ale również pasuje do niemal każdego typu urody. Z powodzeniem można z nim tworzyć stylizacje zarówno do pracy, jak i specjalne okazje.

Nic więc dziwnego, że barwę tę z dumą nosi Paulina Sykut-Jeżyna. Prezenterka jedną ze swoich casualowych stylizacji stworzyła, łącząc ze sobą aż trzy królujące w nadchodzącym sezonie trendy. Bazą jej stroju była bowiem satynowa spódnica midi, która od kilku lat nie wychodzi z mody. Oprócz tego gwiazda dobrała do niej także sweter z efektownym wzorem oraz wełnianą bomberkę w melanżowym kolorze.

Klasyka, która nie wychodzi z mody

Trencz damski to kolejny produkt, który mimo zmieniających się trendów, wciąż pozostaje na czasie. Nosimy go niezależnie od sezonu. Tej jesieni warto jednak postawić na modele w beżu, czerni lub we wspomnianym wcześniej brązie. Decydując się na jedną z tych opcji, możemy mieć bowiem pewność, że posłuży nam przez naprawdę długi czas.

Katarzyna Cichopek jakiś czas temu zaprezentowała się w jasnym modelu, tworząc w ten sposób look w sam raz na co dzień. Zestawiła go z wygodną bluzą w pastelowym odcieniu żółtego koloru oraz białymi jeansami z podwiniętymi nogawkami. Całość uzupełniła sneakersami na platformie, czapeczką z daszkiem oraz kremową torebką. W ten sposób gwiazda udowodniła, że trencz sprawdzi się nie tylko na wielkie wyjścia, ale również na mniej zobowiązujące okazje.

Vintage wciąż na czasie

Coraz chętniej odwiedzamy vintage shopy lub second-handy, gdzie można znaleźć często niedostępne już na rynku ubrania i dodatki. Liczy się jednak nie tylko marka, ale przede wszystkim jakość produktów. Wiele kobiet pokochało również to, że zazwyczaj rzeczy te mają swoją niepowtarzalną historię, którą widać niemal gołym okiem. Znane firmy z tego też powodu postanowiły więc tworzyć produkty inspirowane perełkami z tzw. drugiej ręki.

Właśnie dlatego tej jesieni warto mieć w szafie ramoneskę, której design będzie inspirowany produktami w stylu vintage. W tego typu modelu zaprezentowała się niedawno Jessica Mercedes, która postawiła na dość nieoczywiste połączenie. Zestawiła go bowiem z żółtą, cekinową sukienką.

Jeśli futra, to tylko sztuczne!

Czasy, gdy nosiło się prawdziwe futra, już dawno minęły. Teraz to żaden wstyd nosić modele ze sztucznych tworzyw, przy których produkcji nie ucierpiało żadne zwierzę. Lara Gessler już jakiś czas temu zaprezentowała się fanom na Instagramie w płaszczu o "futrzastej" fakturze, który nie tylko idealnie podkreślił wieczorowy charakter jej stylizacji, ale również wpisał się w królujący jakiś czas temu styl "mob wife aesthetic".

Tej jesieni tego typu okrycia wierzchnie ponownie dadzą nam o sobie znać. W dodatku idealnie sprawdzą się także zimą.

Lara Gessler w sztucznym futrze © Instagram | @lara_gessler

Jeans od stóp do głów

Jeansowe total looki nie wychodzą z mody. W tym sezonie warto jednak pobawić się kompletami stworzonymi z różnych odcieni tego samego koloru. W ten sposób nie tylko nieco podkręcimy swój look, ale również udowodnimy, że doskonale odnajdujemy się w najgorętszych trendach sezonu.

Niedawno właśnie taką stylizację zaprezentowała zresztą Anna Lewandowska. Trenerka fitness do swojej cieniowanej, krótkiej katany dobrała jeansy wide leg w nieco ciemniejszej barwie tworząc niezwykle modny strój.

Dziergane komplety hitem na jesień 2024

Jesienią uwielbiamy wygodne stylizacje, które sprawdzą się podczas pierwszych mrozów. Właśnie dlatego dziergane ubrania to prawdziwy hit wśród kobiet. Warto sięgnąć jednak po modele z dobrej jakości materiałów, takich jak wełna oraz bawełna. Wówczas nie tylko zachwycają swoim wyglądem, ale również, mimo iż wydają się dość casualowe, mogą prezentować się niezwykle elegancko.

Tego typu komplet ma już m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan. Prezenterka jakiś czas temu zaprezentowała się w białym zestawie, w którego w skład wchodzi bluzka z ciekawymi paseczkami przy dekolcie oraz spodnie z wysokim stanem i prostymi nogawkami.

Mokasyny damskie w stylu Agnieszki Woźniak-Starak

Mokasyny damskie nie muszą być nudne. W nadchodzącym sezonie nosimy już bowiem nie tylko klasyczne modele, które od lat nie wychodzą z mody, ale również produkty, które wyróżniają się swoim wyglądem. Agnieszka Woźniak-Starak postawiła bowiem na "driving mocs", które nie bez powodu przykuwają spojrzenia.

Jak sama nazwa wskazuje, mokasyny te powstały przede wszystkim z myślą o kierowcach. Choć wiele lat temu królowały przede wszystkim wśród panów, obecnie z powodzeniem dopełnią także stylizacje stylowych kobiet.

Kozaki w stylu motocyklowym w sam raz na jesień 2024

Miu Miu wylansowało wiele trendów, które szturmem podbiły świat mody. Tak też jest w przypadku kozaków w stylu motocyklowym. Model Sienna wyróżnia szeroka, prosta cholewka oraz metalowe sprzączki dodające im rockowego charakteru. Buty inspirowane właśnie nimi można obecnie znaleźć w kolekcjach wielu znanych, a do tego znacznie przystępniejszych cenowo marek.

Małgorzata Kożuchowska również zdecydowała się na tego typu kozaki. Co ciekawe, zestawiła je z pozoru lekką i niezwykle kobiecą stylizacją.

"Przyznaję, że od wczesnej młodości mam zamiłowanie do takich zestawień: goła noga i ciężki but, kiedyś to były Martensy, potem oficerki, a teraz takie motorowe wynalazłam" - napisała na Instagramie aktorka.

Gwiazdy, ale także styliście przekonują bowiem, że tego typu połączenia nie tylko dodają stylizacji pazura, ale również sprawiają, że wyróżniamy się z tłumu. W dodatku jedną parę butów można z powodzeniem wykorzystać na niezliczoną ilość okazji, za co nasz portfel będzie nam bardzo wdzięczny.

Zwierzęce wzory nie tylko na ubraniach

Zwierzęce wzory zdominowały 2024 r. Pojawiały się na płaszczach, spodniach, spódnicach, sukienkach oraz bluzkach. Najwyższy czas na dodatki, które urozmaicą nawet najbardziej zachowawczy look. Dobrym przykładem tego typu połączenia jest jedna z niedawnych stylizacji Małgorzaty Sochy.

Aktorka na jesiennej ramówce Polsatu pojawiła się w beżowym total looku, który stworzyła wykorzystując zwiewną sukienkę z falbankami oraz klasyczną marynarką. Oprócz tego postawiła także na kopertówkę z wężowym wzorem, który w tym przypadku stanowił prawdziwą "wisienkę na torcie".

Małgorzata Socha zachwyciła stylizacją © AKPA | AKPA

