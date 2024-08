Wskoczyła w mikrospódniczkę. Przywraca trend sprzed lat?

Wystarczy spojrzeć na ostatnie zdjęcia, które opublikowała na swoim instagramowym profilu obserwowanym przez 950 tys. osób. Modelka postawiła na modę Y2K, czyli powrót do lat 2000., które przez wielu są uznawane za kiczowate. Lecz Pisarek udało się uniknąć tego niekorzystnego efektu.

Pisarek nadała swojej stylizacji nowoczesnego sznytu, wybierając najmodniejsze klapki tego lata, czyli chypre sandals domu mody Hermès (cena to 3400 zł). Nie sposób nie zwrócić też uwagi na bucket hat oraz niewielką torebkę w formie plecionego koszyczka.

