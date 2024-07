Już tak nie wygląda. Zmieniła kolor włosów. Co za metamorfoza!

Sandra Kubicka w połowie maja została mamą. Na świat jako wcześniak przyszedł jej syn Leoś. Teraz modelka i bizneswoman żyje pełnią życia, ciesząc się każdą chwilą spędzoną z pociechą. Ponadto oznajmiła, że wkracza w "classy mommy era", co łączy się nie tylko z szykownymi stylizacjami, ale i odpowiednią fryzurą .

Kubicka zdecydowała się na prawdziwą metamorfozę. Przez lata obecności w polskim show-biznesie przyzwyczaiła nas do blondu. Chyba nikt do tej pory nie zdawał sobie sprawy z tego, jaki jest jej naturalny kolor włosów. Teraz do niego wróciła. Nie da się ukryć, że wygląda zupełnie inaczej.