Stanęła na scenie w złotej sukni. Wyglądała jak milion dolarów

To był jej pierwszy raz. Sandra Kubicka poprowadziła muzyczne show na żywo, tym samym kończąc przygodę z programem "Rytmy Dwójki". Gwiazda wyznała, że coś się kończy, a coś zaczyna - pozostawiając fanów w ciekawości. Złota kreacja, którą prowadząca włożyła na scenę, wyglądała obłędnie w świetle reflektorów . Nawet Izabella Krzan, prawdziwa weteranka na scenie i gwiazda stacji TVP, tym razem musiała ustąpić miejsca na pierwszym planie.

Izabella Krzan sięgnęła po srebro, a Sandra Kubicka po złoto - w przeciwieństwie do pierwszego odcinka programu "Rytmy Dwójki", w którym to Kubicka lśniła w odcieniu aluminium.

Gwiazda zaprezentowała efektowną suknię w towarzystwie gładko zaczesanych do tyłów włosów i szminki w kolorze wina, oddając cześć ponadczasowej i wieczorowej elegancji .

Sandra Kubicka pozowała do zdjęć ze swoim partnerem, Aleksandrem Milwiw-Baronem, który nie odrywał wzroku od ukochanej. Aż miło popatrzeć, jak złoto powraca na szczyt w swojej eleganckiej i nieprzekombinowanej postaci.

