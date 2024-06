Mówi o drugiej ciąży. "Przygotowujemy mnie"

16 maja Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron powitali na świecie swojego syna, Leonarda. Para nie ukrywa, że czas narodzin ich dziecka był bardzo ciężki. Chłopiec urodził się bowiem szybciej - w 33. tygodniu ciąży. Ich pierwsze wspólne chwile nie były więc takie, jak sobie to wymarzyli wcześniej. Mały Leonard wciąż przebywa w szpitalu.

- Dobra, Ania, teraz powiedz, co robimy, bo pewnie ludzie będą myśleć, że ja tu wizualnie o bliznę dbam, a to nie jest tylko wizualnie - zaczęła Kubicka.

Sandra Kubicka podkreśliła także w instagramowej relacji, że zabiegi z użyciem fal mają na celu pomóc jej w powrocie do ćwiczeń oraz przygotować jej ciało do następnej ciąży.

Wieść o ciąży dotarła do matki Kubickiej. Już zareagowała

Wieść o ciąży dotarła do matki Kubickiej. Już zareagowała

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!