Piszą w sieci: kompromitacja, żenada. Kaczmarek broni narzeczonego

To pierwszy medal polskich lekkoatletów na tegorocznych igrzyskach olimpijskich. Kaczmarek ukończyła bieg z czasem 49,98 s . Polska biegaczka przyznała potem, że gdyby bieżnia była sucha, to pobiłaby swój życiowy rekord, a jednocześnie rekord polski.

Z sukcesu Natalii Kaczmarek cieszył się wraz z nią jej narzeczony Konrad Bukowiecki, który na igrzyskach olimpijskich w Paryżu nie awansował do finału pchnięcia kulą . W klasyfikacjach zajął 28. miejsce. Warto jednak wspomnieć, że mężczyzna od dłuższego czasu zmaga się z urazami i kontuzjami. Lecz i tak po występie w stolicy Francji spotkał się z falą krytyki.

" Wycieczkowicz, kompromitacja, żenada, beznadzieja… To tylko niektóre z określeń, które przez ostatnie dni dane jest mi czytać w komentarzach i wiadomościach" – napisał na Facebooku. W obronie Bukowieckiego stanęła jego ukochana.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!