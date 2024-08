Uprawiają seks na igrzyskach. "Od 10 do 12 godzin przed zawodami"

Mieszkańcom wioski olimpijskiej rozdano w tym roku ok. 200 tys. prezerwatyw. To już zresztą swego rodzaju tradycja, którą kultywuje się od 1988 r. Zgodnie z medialnymi doniesieniami oraz informacjami podanymi przez samych sportowców, igrzyska to nie tylko czas zawziętej rywalizacji, ale również okazja, do poznania bliżej innych zawodników. Seksuolog prof. Zbigniew Izdebski w rozmowie z Polską Agencją Prasową zdradził, czy kontakty seksualne przed zawodami to, aby na pewno dobry pomysł.