Kalczyńska kąśliwie o utracie pracy. Nie wszystkim się spodobało

Wielu innych komentatorów stanęło jednak w obronie Kalczyńskiej i okazało jej wsparcie. "Dlaczego tyle frajdy sprawia pisanie uszczypliwości? Czy nie uważacie, że to, gdzie ktoś zarabia i gdzie się leczy, to prywatna sprawa danej osoby? Czy to, że osoba przeżywająca stratę pracy, którą kochała, daje Wam prawo oceniania jej pozycji materialnej i umniejszania poczucia straty i niesprawiedliwości? Dlaczego nie potrafimy być dla siebie życzliwi, czy nie byłoby wszystkim łatwiej i przyjemniej? Więcej przemyśleń i empatii..." - odpowiedziała fanka.