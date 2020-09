Kalendarz roku szkolnego 2020/2021. Kiedy będą ferie i pozostałe dni wolne od zajęć?

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 – jak będzie wyglądać nauka?

Wbrew początkowym informacjom, zgodnie z zapowiedzią ministra Dariusza Piontkowskiego , uczniowie powracają do szkół na nowy rok szkolny 2020/2021 w trybie stacjonarnym. Dotychczas narzucone zajęcia zdalne nie są przewidywane, ale zgodnie z przyjętym modelem, mogą pojawić się elementy nauki zdalnej. Jak się okazuje, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 może dojść do zmiany trybu nauczania w przypadku zagrożenia epidemiologicznego – wówczas dyrekcja szkoły będzie musiała skonsultować decyzję ze służbami sanitarnymi.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 – jakie są wytyczne?

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 – kiedy wypadają ferie?

Datą ważną do zapamiętania w przypadku kalendarza roku szkolnego jest 11 listopada, czyli pierwszy dzień wolny od zajęć. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia, ale ze względu na to, że 1 stycznia wypada w piątek, uczniowie powrócą do szkół dopiero 4 stycznia.