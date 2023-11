Kalendarze adwentowe z kosmetykami. Opcje na każdą kieszeń

Kalendarz adwentowy 2023: Yves Rocher Magiczne Dni

Zamiast czekać na świąteczny cud, lepiej wziąć sprawy w swoje ręce i zadbać o wyjątkową atmosferę grudniowych dni. Odliczanie do Gwiazdki umili kalendarz adwentowy Yves Rocher. Znajdziesz w nim 24 pudełka, w których mieści się 8 pełnowymiarowych produktów oraz 16 mniejszych, idealnych na podróż. Krem do rąk? Lakier do paznokci? A może tusz do rzęs? To zaledwie kilka z wielu niespodzianek, które sprawdzą się w damskiej kosmetyczce. Cena: 319 zł.