Kalifornijka kupiła trzy domy we Włoszech za 1 euro. Teraz ujawnia koszty ich renowacji

Kalifiornijka zabrała się za za remont. Okazało się, że budynki są w dużo gorszym stanie, niż wydawało się na pierwszy rzut oka. Same materiały budowlane na wykończenie jedne kamienicy kosztowały 20 000 euro. Kobieta zakasała więc rękawy i postanowiła wykańczać budynki sama. Teraz ostrzega wszystkich, którzy planują podobną inwestycję, by zastanowili się trzy razy. Amerykanka do tej pory wydała 60 tysięcy dolarów i końca nie widać.