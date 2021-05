Filip Chajzer padł ofiarą hejtu. Jedno słowo zabolało go najbardziej

"Poruszyło mnie jedno słowo - "nienawidzę". Niby banalne, a jednak gryzie mnie od paru dni. "Nie cierpię widoku tego wielkogłowego faceta z twarzą dziecka (to o mnie) próbującego na sile być śmiesznym". I do tego momentu kupuję. Twarzy nie zmienię, jest jaka jest. Tak mnie mama urodziła, ale rozumiem, że nie jest to Pani kanon piękna" - pisze na Instagramie FIlip.