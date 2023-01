Kalosze, które wyglądają jak botki lub kozaki? Tej zimy to hit

Kalosze już dawno przestały być postrzegane jako obuwie na deszcz lub leśny spacer. Dziś z dumą kroczymy w nich po ulicach, niczym w najmodniejszych kozakach. Nie jest to trudne, bo wiele modeli kaloszy do złudzenia przypomina skórzane oficerki! Hitem sezonu są także krótkie kalosze z gumką po bokach, stylizowane na sztyblety. Trudno odmówić im elegancji oraz szyku, a do tego są wygodne i doskonale nadają się na zmienną, zimową pogodę. My mówimy im "tak", a ty? Zajrzyj na stronę Modivo, gdzie znajdziesz wiele modnych fasonów objętych sezonową przeceną!