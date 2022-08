Kamizelka damska to praktyczne rozwiązanie na jesień. Te bezrękawniki ogrzeją i dodadzą szyku

Jakie kamizelki damskie królują w tym sezonie? Od najbardziej praktycznych – puchowych, z kapturem i kieszeniami po eleganckie, inspirowane męską garderobą. Hitem są długie i oversizowe, ale nie brakuje również krótkich czy wiązanych w talii, które podkreślają sylwetkę. Najmodniejsze bezrękawniki damskie nawiązują do stylów minionych dekad albo do wiodących trendów w modzie ulicznej. Co je łączy? Są nie tylko stylowe, ale przede wszystkim wygodne i funkcjonalne.