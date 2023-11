Grzegorz Borys jest podejrzany o zabójstwo swojego syna. Mężczyzny poszukuje policja. Po 10 dniach funkcjonariusze natknęli się na porzucony plecak, prawdopodobnie należący do rzekomego mordercy. Ze służbami współpracuje grupa specjalistów, która stworzyła portret psychologiczny poszukiwanego.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", w sprawę zaangażowany jest zespół psychologów oraz profilerów kryminalnych. Zebrano szczegółowy materiał na temat podejrzanego i dokładnie go przeanalizowano. Eksperci prześwietlili relacje z rodziną, to, jak Borys był postrzegany przez współpracowników, czym się interesował, a także czy łatwo popadał w konflikty.

Życiorys pozwolił stworzyć portret psychologiczny, z którego ma wynikać, że mężczyzna "raczej nie jest zdolny do popełnienia samobójstwa". Jego głównym celem ma być obecnie przetrwanie. Eksperci podkreślają, że podejrzany o morderstwo prawdopodobnie ma głębokie poczucie doznania krzywdy, a morderstwo syna traktuje jako zemstę.

Dziennikarze dotarli też do nieoficjalnych ustaleń policji, z których wynika, że portret psychologiczny zawiera też hipotezy niewykluczające, że ścigany nie żyje.

