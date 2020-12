WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Moda + 1 kapcie damskie 1 godzinę temu Kapcie damskie jako dopełnienie domowego looku. Jakie wybrać? Wygodne, miękkie, ciepłe i stylowe kapcie to obowiązkowy element komfortowego stroju na home office czy popołudniowy relaks. Jaki model wybrać? Zobacz przegląd najmodniejszych kapci damskich, które umilą Ci dni spędzone w domowym zaciszu! Share Kapcie damskie to wygodne obuwie na każdy dzień. Źródło: Materiały prasowe Materiał Partnera: Domodi.pl Komfort w dobrym stylu – sprawdź najmodniejsze kapcie damskie Odkąd dresy zastąpiły w trendach imprezowe sukienki, a swetry i legginsy stały się naszym codziennym uniformem, niewygodne szpilki i buty na obcasie zamieniamy na… ciepłe kapcie. Bardzo często spędzamy w nich całe dnie, dlatego powinny być przede wszystkim wygodne. Jeśli jednak lubisz dobrze wyglądać nawet, gdy nigdzie się nie wybierasz, stylowe klapki, baleriny lub futrzane botki to zdecydowanie Twój must have! Jakie modele znajdziemy w aktualnych kolekcjach sieciówek i znanych marek obuwniczych? Wybraliśmy najlepsze, najcieplejsze i najbardziej designerskie kapcie damskie z domodi.pl! Kapcie baleriny – wygoda ponad wszystko Mają fason klasycznych baletek, ale są wykonane w całości z miękkiego futerka – kapcie baleriny sprawdzą się nie tylko podczas relaksu na kanapie, ale też w trakcie sprzątania czy biegania po schodach w domu. Ze wszystkich dostępnych modeli to właśnie one najlepiej trzymają się na nodze, więc jeśli lubisz kapcie wkładane, a nie wsuwane, futrzane baletki będą strzałem w dziesiątkę. Hitem są zarówno beżowe, szare czy kremowe modele dla miłośniczek klasyki, jak i urocze kapcie baleriny z uszami kota, królika czy rogami świątecznego renifera. Każde będą świetnie wyglądać do ulubionych legginsów, dresów czy dzianinowej sukienki. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Kapcie z owczej wełny – inwestycja na lata Wyjątkowe właściwości owczej wełny doceni każdy, kto choć raz miał na nogach buty typu emu. Znane australijskie marki postanowiły wykorzystać fenomen tego tworzywa do stworzenia kapci, które nie tylko pięknie wyglądają, ale też przyjemnie grzeją zimą i chłodzą latem. Najpopularniejsze kapcie z owczej wełny to klapki ze skrzyżowanymi paskami w całości pokryte miękkim, przyjemnym w dotyku futrem. Są dostępne w ogromnej ilości kolorów, dzięki czemu każda z nas może wybrać dla siebie idealnie dopasowany model. Odstraszać może jedynie ich wysoka cena, ale za tę wygodę i trwałość zdecydowanie warto zapłacić więcej. Może to dobry czas na list do św. Mikołaja? Takie domowe obuwie to z pewnością genialny pomysł na trochę droższy prezent świąteczny! Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Kapcie damskie za kostkę – dla prawdziwych zmarzluchów Niesamowicie ciepłe i wygodne są też zdecydowanie kapcie za kostkę. Modele przypominające wspomniane wcześniej buty emu znajdziemy dziś w przystępnych cenach w kolekcjach znanych sieciówek. W środku mają miękkie futerko, a podeszwa jest antypoślizgowa. Takie kapcie to na pewno świetna opcja dla prawdziwych zmarzluchów. Nie potrzebujemy do nich długich, grubych skarpet, wystarczą ciepłe legginsy lub luźniejsze dresy, kaszmirowy kardigan i bawełniany top. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Kapcie zwierzaki – nie tylko dla małych dziewczynek Lubisz urocze, zabawne kapcie? Dobra wiadomość: projektanci znanych sieciówek również! Kapcie-misie, jednorożce czy z motywami z ulubionych bajek Disneya wbrew pozorom nie są zarezerwowane dla małych dziewczynek i znajdziemy je w pełnej, damskiej rozmiarówce w aktualnych kolekcjach wielu marek. Te modele będą świetnie współgrać z dresami, bluzami z kapturem czy sportowymi sukienkami. W końcu odrobina dystansu i zabawy modą przyda się dziś każdemu! Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe W beżach, brązach i szarościach – kapcie dla miłośniczek hygge Wolisz klasyczne, bardziej eleganckie obuwie domowe w stonowanych kolorach? Postaw na futrzane, miękkie kapcie w beżach, brązach czy szarościach. Baleriny z krótko strzyżonej, owczej wełny, zabudowane klapki z futrem w odcieniu brudnego różu czy wsuwane kapcie w jasnej szarości to modele, które na pewno przypadną do gustu fankom skandynawskiego minimalizmu w klimacie hygge. Są idealne do noszenia z dzianinowym dresem w camelowym kolorze czy do jedwabnej piżamy w czerni! Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Materiał Partnera: Domodi.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze