Kapsułowa kolekcja Retro Your Own Way Gino Rossi

Każda z nich uniwersalne dodatki z kolekcji Retro Your Own Way nosi zupełnie inaczej, udowadniając, że pasują do wszystkiego. Ewa Witkowska wybrała do sneakersów i torebki jasny garnitur, Kasia Struss skórzaną spódnicę i białą koszulę, Joanna Horodyńska charakterystyczne dla siebie mocne kolory i przeskalowane fasony, a Olivia Kijo supermodne szerokie spodnie i trencz.