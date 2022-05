Karierę zaczynała od "Teleexpressu". Jak dziś wygląda Jolanta Fajkowska?

Jolanta Fajkowska na początku pojawiła się w Telewizji Polskiej w roli prowadzącej "Teleexpress". Z "jedynki" przeniosła się do programu drugiego. Później, już w 2006 roku została prowadzącą "Pytania na śniadanie", a następnie relokowała się do TVP Info, gdzie zajęła się serwisami kulturalnymi. Związała się również z Polskim Radiem, z którego zrezygnowała w 2020 roku. Co dziś słychać u dziennikarki?