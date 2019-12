Maria Niklińska pokazała zdjęcie z dwiema kobietami. Obie w jakimś sensie są jej "matkami"

Maria Niklińska, aktorka znana z serialu "Klan", nie bywa często na salonach i wiele faktów z jej życia nie jest znanych. Niektórzy jej fani dopiero teraz dowiedzieli się, że jej mama jest też bardzo popularną postacią telewizyjną.

Maria Niklińska udostępniła na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje z dwiema "mamami". "Filmowa i prawdziwa – do której bardziej podobna?" – zapytała fanów. Te dwie kobiety to Laura Łącz i Jolanta Fajkowska. Z pierwszą aktorka do niedawna grała w serialu "Klan", w którym wcielała się w rolę jej córki. Druga to jej prawdziwa mama, a zawodowo dziennikarka i prezenterka telewizyjna.