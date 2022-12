Karina z "Chłopaków do wzięcia" otworzyła się na temat seksu. "Myślą, że bzykam się na lewo i prawo"

Karina nie szuka przygód. "Z seksem może lepiej poczekajmy"

Karina z "Chłopaków do wzięcia" podkreśliła jednak, że ona sama nie jest zainteresowana szybkim pójściem do łóżka. Ma na ten temat jednoznaczną opinię. - Ja mu powiedziałam: "Wiesz co, z seksem może lepiej poczekamy, aż cię lepiej poznam, bo jak się za szybko do łóżka skacze, to się wypala szybko i to jest przygoda, a nie relacja dłuższa" - podkreśliła.