Ujawnił, co naprawdę ich łączy. Jasna deklaracja Henia z "Chłopaków do wzięcia"

Ważna deklaracja Henia. Oświadczy się Marysi?

Ostatnio jednak takie głosy ucichły, bo uczestnik "Chłopaków do wzięcia" wyraźnie zmienił nastawienie do partnerki. Już nie zwraca się do niej per "pani" i otwarcie wyznaje uczucia. - No mówię Marysi, że ją kocham. I niech się Marysia nie obawia, że ją zdradzę, bo ją kocham i będę kochał - mówił w nagraniu opublikowanym jakiś czas temu na Facebooku programu.