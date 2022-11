Danusia wpłynie na Bandziorka? To może być ogromna zmiana

Krzysztof, znany jako Bandziorek, to jeden z głównych bohaterów popularnego programu "Chłopaki do wzięcia". Widzowie od początku istnienia show kibicowali mu w znalezieniu miłości. Udało się - mężczyzna jest w szczęśliwym związku z Danusią. Okazuje się, że to może nie być koniec rewolucji w życiu Bandziorka.