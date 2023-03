Karina z "Chłopaków do wzięcia" przeszła przemianę. Pokazała efekty zabiegu

Karina opowiedziała też o szczegółach zabiegu. Ujawniła, że na razie ma przyklejony tymczasowy ząb. Lekarz, kiedy dowiedział się, kim jest kobieta, zachęcił ją do takiego rozwiązania - dzięki temu będzie mogła pytać innych o opinie odnośnie koloru i kształtu. - Bo jakby on mi go zacementował to już nie ma odwrotu - podkreśliła.