Karmi czteroletnią córkę piersią. Ludzie piszą jej ohydne rzeczy

"Ohyda", "Obrzydliwość", "seksualizacja dzieci" - to tylko kilka z komentarzy, które regularnie zalewają konto kobiety. Tak długie karmienie piersią jest uważane przez część osób za nienaturalne, a nawet szkodliwe. Niedawno w USA kobiecie, która karmiła w ten sposób pięciolatka, odebrano dziecko na pół roku. Podczas rozprawy sądowej mały chłopiec stwierdził, że wstydzi się, że je tyle czasu z piersi matki.

Kiedy jest dobry czas na odstawienie od piersi?

Mamy, które karmią piersią starsze dzieci, są zdania, że uważamy to za dziwaczne wyłącznie dlatego, że nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. W naszej kulturze długie karmienie piersią nie spotyka się z przychylnością i zrozumieniem, a wręcz przeciwnie – budzi społeczny sprzeciw.

Mama wie najlepiej

Macierzyństwo bez filtra

Jednak dla niektórych obserwujących zdjęcia kobiety z przyssaną do piersi starszą córką są nie do przyjęcia. Jenny Taras tak broni tej metody karmienia: "To normalne. Tak, ma cztery lata. Tak, je normalne jedzenie. Tak, jej komfort jest ważniejszy niż twój dyskomfort. Wszystko jest z nią w porządku. Wszystko jest ze mną w porządku".