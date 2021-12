Karnawałowe trendy? Elegancki blask złota!

Karnawał to istny raj dla modowych maksymalistek. Wyraziste łańcuchy i naszyjniki, duża ilość bransoletek brzęczących na nadgarstku przy każdym ruchu, długie, efektowne kolczyki – stylowa maksymalistka nosi wszystkie te elementy jednocześnie. Łączenie różnych form złotej biżuterii to idealny sposób na imprezowy look. Duże, połyskujące elementy zwracają uwagę eleganckim blaskiem i śmiałą formą, dzięki której bez trudu zyskasz miano królowej karnawałowego stylu. Jeżeli nie lubisz dodatków XL, postaw na mniejsze elementy i łącz je ze sobą w modne, przyciągające wzrok kompozycje. Hasła tegorocznego sezonu to przepych, luksus i blask. Kieruj się nimi w doborze stylowych dodatków, a twoje wysiłki na pewno zostaną docenione przez otoczenie.