Stylistka o kreacji Victorii Beckham na ślubie syna. Pochwaliła czy skrytykowała?

- I teraz tak: zarówno metalik, jak i sukienka bieliźniana, to bardzo wpływowe trendy ostatnich oraz przyszłych sezonów, także nie można było zrobić tego lepiej! - napisała Karolina Domaradzka na InstaStory, publikując także wyniki swojego sondażu. Jak widzimy, aż 85 proc. osób, które wzięło w nim udział, zaznaczyło, że to "świetny look!".