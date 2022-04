Karolina Domaradzka ostro o stylizacji Sandry Kubickiej. Zarzuca jej bycie ignorantką

"To jest brak szacunku do mody"

Tym razem Karolina Domaradzka stwierdziła w relacji na Instagramie, że Sandra Kubicka na evencie swojego ukochanego zaliczyła nieudany powrót do mody z lat 2000 oraz 2010 i wylądowała prosto w 2005 roku. Wygląd pary przyrównała do Dody i Radosława Majdana z czasów, gdy byli w związku. Następnie dodała, że już nawet Britney Spears i Justin Timberlake lepiej odnajdywali się w tej estetyce. Na koniec stylistka mody zdecydowała się na mocne słowa. "To jest brak szacunku do mody. Tak to się wtedy kończy. Nie, nie każdy musi być "modny", ale to nie znaczy, że należy być ignorantem" – skwitowała Domaradzka.