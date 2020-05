Karolina Korwin Piotrowska udostępniła szokujące zdjęcie. "Podobno nie ma żadnej pandemii, tak?"

"Przecież jestem zdrowy", "Za ciepło w tej maseczce" , "On nie nosi, to ja też nie będę" – wymówek do niestosowania się do zaleceń jest wiele. Równie dużo jest osób, których wirus dotknął bezpośrednio. W Polsce jest około 16326 osób zarażonych, a i tak znajdą się tacy, którzy twierdzą, że to tylko gra polityczna.