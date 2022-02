Karolina Korwin Piotrowska w mocnych słowach na temat Dody. Mówi o stosowaniu przemocy

Karolina Korwin Piotrowska w ogniu krytyki

Dziennikarka została już skrytykowana przez Katarzynę Dowbor i Monikę Janowską. "Myślę o pani codziennie, biorąc od rana lek na nerwicę. Lekarz twierdzi, że w moim przypadku będzie to raczej rytuał dożywotni. Czy pani to rozumie? Czy pani jest tego świadoma? Niszczyła mnie pani. Mnie, moją rodzinę i moich przyjaciół" - napisała żona Robert Janowskiego. Jej słowa udostępniła na swoim InstaStory Doda, co nie umknęło uwadze Korwin-Piotrkowskiej.