"Chłopcy lubią, gdy dziewczyna jest atrakcyjna i zadbana". Karolina Korwin-Piotrowska pokazała kontrowersyjny materiał z zajęć WDŻ

Na zdjęciu pokazanym przez Karolinę Korwin-Piotrowską widzimy materiał, z którego uczniowie klas 6 uczyli się o upodobaniach płci przeciwnej. Jego treść niewątpliwie nie należy do najbardziej rzetelnych i przyczynia się do tworzenia krzywdzących stereotypów. Widzimy, że dziewczynki lubią, kiedy chłopiec jest czysty, zadbany i ubrany odpowiednio do sytuacji, a chłopcy lubią, kiedy dziewczynka jest atrakcyjna, zadbana i modnie ubrana.