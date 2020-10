Karolina Korwin Piotrowska skrytykowała Radosława Sikorskiego. "Totalna chamówa"

Radosław Sikorski: "Od Beaty Mazurek wolę niemiecką lesbijkę". Karolina Korwin Piotrowska komentuje

"Coming out 2.0. Od Beaty Mazurek wolę niemiecką lesbijkę Terry Reintke, a od Beaty Kempy wolę Katarinę Barley. A Państwo z kim wolelibyście pójść na kolację?" – napisał na Twitterze Radosław Sikorski. Pod postem pojawiło się kilkadziesiąt komentarzy. Zdecydowana większość to wpisy sympatyków polityka. "Panie Radosławie, popieram i pozdrawiam", "Z panem na te słynne ośmiorniczki", "Zastanawiam się, kto przy zdrowych zmysłach chciałby jeść z Beti Mazurek" - pisali internauci.

Warto zaznaczyć, że wymienione przez Sikorskiego kobiety stoją po dwóch stronach politycznej barykady. Terry Reintke to niemiecka europosłanka, przedstawicielka partii Zieloni. Reintke jest osobą homoseksualną, a Polacy mogą kojarzyć ją z czynnego udzielania się na rzecz polskiej społeczności LGBT+. Jej rodaczka, Katarina Barley to wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Kobieta wzywała niedawno do zwiększenia presji na Węgry i Polskę, informując, że w państwach widoczne jest zagrożenie praworządności. Mazurek i Kempa to natomiast europosłanki, które do PE startowały z listy PiS.