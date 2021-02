Córka Olafa Lubaszenki na Instagramie. Poszła w ślady znanych rodziców

W przeszłości Olaf Lubaszenko występował w słynnym musicalu "Metro" Janusza Józefowicza. To właśnie podczas prac nad spektaklem aktor poznał piosenkarkę Katarzynę Groniec. Szybko zdecydowali się na związek, a w 1992 roku wzięli ślub. Rok później na świat przyszła ich córka Marianna. Niestety małżeństwo nie przetrwało próby czasu.

Jedyna córka znanego aktora

W 1995 roku doszło do rozwodu artystów, co wywołało niemałe poruszenie w środowisku. Jednak byli małżonkowie potrafili się dogadać, aby ich córka jak najmniej odczuwała skutki ich rozstania. Olaf Lubaszenko rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym, ale od czasu do czasu chwali się osiągnięciami 27-letniej córki.