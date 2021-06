Karolina Szostak po raz pierwszy o byłym partnerze. Kim jest tajemniczy milioner?

Karolina Szostak to jedna z najpopularniejszych polskich dziennikarek. Kobieta kilka lat temu przeszła olbrzymią metamorfozę i schudła o 30 kilogramów, co zainspirowało do zmiany trybu życia mnóstwo Polek. Jednak mimo dużej rozpoznawalności kobieta stara się chronić swoje życia prywatne i trzymać je z dala od mediów. Niewiele mówi na temat swoich związków. Teraz zdecydowała się ujawnić kulisy jednego z nich.