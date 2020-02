"Moja studniówka". Dorota Szelągowska pokazała zdjęcie sprzed 21 lat

Sezon studniówkowy w pełni. Wśród tegorocznych maturzystów jest syn Doroty Szelągowskiej. Gwiazda wybierała się na jego studniówkę, a chwilę przed wyjściem pokazała archiwalne zdjęcie ze swojej imprezy.

Przełom stycznia i lutego to czas balów studniówkowych. Wśród młodzieży świętującej sto dni do matury znalazł się syn Doroty Szelągowskiej. Popularna dekoratorka wnętrz przyznała, że pojawi się na imprezie i nie ukrywa, że to dla niej dziwne uczucie.