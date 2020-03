Karolina Szostak zaliczyła modową wpadkę. Założyła brudne buty

Karolina Szostak niejednokrotnie udowodniła, że zna się na modzie i nie boi się odważnych połączeń. Niestety, tym razem zaliczyła drobną wpadkę.

Karolina Szostak cieszy się wielką sympatią Polek, które cenią ją za pogodę ducha i świetne wyczucie stylu. Dziennikarka, choć na co dzień, stawia przede wszystkim na wygodę, zarówno w pracy, jak i na ściankach zawsze prezentuje się niezwykle stylowo.

Założyła brudne buty

Szostak, która jeszcze niedawno przebywała na urlopie na Sardynii wróciła już do pracy, co ogłosiła fanom za pośrednictwem Instagrama. Śledzi ją tam ponad 150 tysięcy użytkowników. Dziennikarka opublikowała na swoim profilu zdjęcia ze studia w dwóch różnych stylizacjach. I o ile pierwsza, podkreślająca figurę sukienka, spotkała się z wielkim zachwytem fanów, o tyle drugiej stylizacji nie można już zaliczyć do tak udanych.